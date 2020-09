Castiglione brilla nei campionati italiani: pioggia di medaglie per i giovani

CASTIGLIONE – La vela castiglionese sale nuovamente sul podio nazionale, come accade da diversi anni, con nuovi giovani velisti del #garnellsailingteam, la squadra agonistica del Club Velico Castiglione della Pescaia.

A Passignano sul Trasimeno si è disputato il campionato italiano giovanile di vela in doppio classe L’Equipe, tre giorni di regate sul lago umbro che hanno visto la partecipazione di oltre 60 giovani promesse della vela italiana. Purtroppo le condizioni meteo avverse hanno consentito lo svolgimento di sole quattro prove sulle dodici previste, ma sufficienti ad assegnare i titoli nazionali di categoria.

Al Club Velico Castiglione della Pescaia, presente con 3 equipaggi del #garnellsailingteam, spettava l’arduo compito di replicare il risultato dello scorso anno e mantenere in maremma il titolo tricolore. Dalla prima regata si è subito capito che i giovani della mezzaluna gialla su sfondo blu erano destinati a salire sul podio.

Nella categoria Under 12 l’equipaggio composto dai castiglionesi Micheal Ren e Alessandro De Bello ha raggiunto il secondo posto inserendosi tra 2 equipaggi provenienti dalla liguria a poca distanza dal gradino più alto.

Nella categoria Evolution l’equipaggio composto dalla follonichese Martina Battisti e dal fiorentino (castiglionese di adozione) Emilio Pelosi ha lottato fino agli ultimi metri dell’ultima regata con l’equipaggio di Passignano sul Trasimeno aggiudicandosi la seconda posizione nella classifica assoluta, ad un solo punto dal titolo italiano andato agli umbri. Nella classifica Evolution per equipaggio misto Martina ed Emilio sono riusciti a mettere al collo la medaglia d’oro del primo posto confermando le vittorie nelle precedenti gare nazionali.

Restando nella categoria Evolution il terzo equipaggio composto dal grossetano Giovanni Coluzzi e dal pratese (anche lui castiglionese di adozione) Victor Giusti hanno sfiorato il podio con due regate vinte ed un episodio sfortunato che ha comportato una notevole perdita di punti, relegandoli ad uno stretto quarto posto.

A distanza di un mese dal doppio podio d’oro della gara nazionale di Capodimonte, il Club Velico Castiglione della Pescaia ha messo ai vertici delle categorie gli atleti della sua squadra agonistica, il #garnellsailingteam. Si tratta di risultati merito di un’ottima preparazione tecnica ed atletica, di allenamenti svolti con professionalità da parte del gruppo di allenatori: Giacomo Gamberini, Michele Tognozzi e Giulio Gherardi.

Il Club Velico Castiglione della Pescaia negli ultimi 3 anni sotto la guida del presidente Carlo Pistolesi ha riposto nel settore giovanile le speranze per un futuro radioso. E’ infatti presente una scuola di vela Base, una scuola Vela Avanzata, un gruppo di giovanissimi del Preagonismo a disposizione dell’allenatore Riccardo Turi. Da queste solide realtà di apprendimento ogni anno alcuni giovani approdano nella squadra agonistica, il #garnellsailingteam. La squadra agonistica della mezzaluna gialla sul cielo blu da anni è conosciuti nel mondo velico, oltre che per la bravura ed i risultati, per la simpatia e l’amicizia con cui si approccia ad ogni evento di carattere sportivo, competitivo o meno.