Allenamenti al parco Giotto per le formazioni maschili della Gea

GROSSETO – Con la ripresa della preparazione atletica è ufficialmente iniziata la stagione 2020-2021 per le squadre maschili della Gea Basketball Grosseto. I giocatori delle formazioni di serie D, Prima divisione, under 18 e under 16 in questi giorni si ritrovano al parco di via Giotto per lavorare insieme al preparatore atletico Stefano Teglielli.

Del quintetto allenato da Pablo Crudeli che disputerà la serie D non fanno più parte il capitano Marco Zambianchi, che ha chiuso la carriera, il bomber Matteo Perin, che si è sistemato nella gloriosa Mens Sana Siena (ammessa alla serie C silver) e Nikola Gruevski, in cerca di destinazione. Insieme al gruppo dei confermati c’è anche Jacopo Roberti, che ha ripreso regolarmente l’attività dopo un anno di stop.

Il presidente David Furi, in attesa di verificare la possibilità di rinforzare la prima squadra, ha ufficializzato gli staff tecnici. La serie D è stata affidata a Pablo Crudeli, che guiderà anche l’under 18 con Andrea Ciolfi in veste di assistente. Il tecnico della Prima divisione sarà Marco Santolamazza, con Ciolfi assistente. Seguiranno le giovanili maschili anche Lorenzo Morgia e Marco Romboli. Lunedì prossimo prenderà il via la preparazione della Gea rosa, iscritta per il secondo anno alla serie B. L’unica defezione è quella della livornese Camilla Amendolea, rimpiazzata prontamente con il gradito ritorno di Chiara Cazzuola. La squadra sarà guidata da Luca Faragli, con l’esperto Alessandro Goiorani in veste di vice.