A un mese dall’uscita del loro primo video, i Dynamite 36: «Felicissimi. Zero aspettative, tanta soddisfazione»

GROSSETO – Avevamo già parlato di loro, i Dynamite 36, giovane band Toscana formata soprattutto da amici, tutti studenti del Liceo Musicale Polo Bianciardi di Grosseto.

Lo scorso 26 luglio è uscito il loro primo singolo, ed il 3 agosto il loro videoclip.

“Siamo felicissimi di come sta andando sino ad ora, francamente non ci eravamo prefissati nessun obbiettivo e alcuna aspettativa – raccontano i Dynamite 36 -. Non abbiamo nessuno che cura il nostro marketing (editore, etichetta, eccetera). Tenevamo moltissimo a finalizzare il nostro lavoro registrando il primo singolo e narrandolo in videoclip. Per noi è stata una bellissima esperienza che porteremo sempre con noi”.

E parlando di progetti futuri: “Ci sarebbe piaciuto tornare a suonare dal vivo – spiegano – ma con le varie restrizioni pandemiche non è stato possibile. Stiamo comunque componendo altri brani nostri e quando saranno pronti pubblicheremo il nostro primo album”.

La cosa essenziale per noi – concludono – è di non avere fretta essendo sempre giovani sia di età che di composizione siamo consapevoli che dobbiamo applicarci molto per migliorare”.