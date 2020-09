GROSSETO – Un uomo è stato trovato morto questa mattina, poco dopo le 11 in una camera di albergo a Grosseto.

L’uomo, 44 anni, era originario di Perugia e sembra fosse in città per motivi di lavoro. Dai primi accertamenti sembra che il decesso sia sopravvenuto per cause naturali.

Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri.