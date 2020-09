Un posto di lavoro disponibile nelle farmacie comunali: ecco il profilo richiesto

GROSSETO – Le Farmacie comunali riunite di Grosseto cercano un addetto amministrativo. Per questo l’azienda ha indetto una selezione pubblica: si tratta di un posto di lavoro a tempo determinato con contratto full-time di 40 ore settimanali, in base al contratto collettivo nazionale AssoFarm.

La selezione è affidata all’agenzia Ali-Hr Business Partner, in via Trento 72 a Grosseto. Per presentare la propria candidatura c’è tempo fino a giovedì 17 settembre. Tutte le informazioni sui requisiti richiesti e sulle mansioni sono sul sito www.alispa.it (contatti: amosconi@alispa.it; 0564 417958).