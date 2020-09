Trasporto scolastico, Marras: «Proposta Confartigianato buona soluzione per usare al meglio le risorse regionali»

GROSSETO – “Trovo la proposta di Confartigianato una buona soluzione per usare al meglio le risorse regionali. Stiamo facendo il possibile, entro le competenze della Regione, per facilitare il rientro a scuola e lo stanziamento di 3 milioni di euro per rafforzare il trasporto scolastico va in questa direzione”.

Così Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana e candidato Pd al Consiglio regionale, commentando la nota di Confartigianato Grosseto che mette a disposizione del trasporto scolastico mezzi di aziende private.

“Le risorse hanno l’obiettivo di integrare il trasporto pubblico con altre soluzioni – conclude – che permettano più agevolmente possibile la mobilità degli studenti, quindi ben vengano proposte come quella di Confartigianato”.