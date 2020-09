Tirreno-Adriatico: i volontari della pro loco ripuliscono la strada Marco Pantani

POGGIO MURELLA – I volontari della pro loco di Poggio Murella (Manciano), domani venerdì 4 settembre, si ritroveranno insieme per ripulire la strada Marco Pantani in località Poggio Murella – Saturnia, dove passerà la Tirreno Adriatico il prossimo 9 settembre.

Il Comune di Manciano fornirà loro tutto il materiale con l’obiettivo di liberare la strada dai rifiuti abbandonati.

“La pro loco – spiega la presidente Michela Anselmi – è sempre disponibile a collaborare con il Comune e a mettersi a disposizione della comunità. Per questa importante manifestazione abbiamo deciso di dedicare il nostro tempo, soprattutto per il bene del territorio in cui viviamo”.

“Ringrazio tutti i volontari della pro loco del Poggio – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Manciano, Daniela Vignali – per il loro impegno e per la sensibilità che hanno nei confronti delle tematiche riguardanti l’ambiente”.

“Ricordo a tutti i cittadini – conclude Vignali – che le grandi manifestazioni sportive come la Tirreno Adriatico sono un biglietto da visita per il nostro territorio e quindi invito tutti a fare la propria parte per tenere e mantenere puliti gli spazi pubblici e le aree destinate alla raccolta dei rifiuti”.