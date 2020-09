Servono volontari per la Notte visibile della cultura: ecco come candidarsi

GROSSETO – L’edizione 2020 della Notte visibile della cultura è in programma sulle Mura medicee sabato 19 settembre dalle 18 a mezzanotte. E per l’occasione Fondazione Grosseto Cultura – che organizza la manifestazione tramite il Polo culturale Le Clarisse – cerca volontari disponibili a collaborare alla gestione della serata.

Chi è interessato può inviare, entro lunedì 14 settembre, una email a concorsocedav@gmail.com indicando nome e cognome, età, residenza e un recapito telefonico. Oppure partecipare alla riunione organizzativa convocata per giovedì 17 settembre alle ore 18 nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto, nella quale sarà pianificata l’attività e discussi nel dettaglio mansioni e compiti.

«Sarà un’opportunità divertente e stimolante – dicono Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura, e Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse – per entrare in contatto con artisti, attori e musicisti che daranno vita alle numerose iniziative e performance, per far parte a tutti gli effetti dell’organizzazione di un evento che nelle sue precedenti edizioni ha riscosso un notevole successo e che quest’anno sarà spostato integralmente sul circuito delle Mura medicee». Presto sarà annunciato il programma della manifestazione, con tutte le misure di sicurezza previste.

I volontari affiancheranno il personale di Fondazione Grosseto Cultura e potranno essere impiegati al punto informazioni, nella gestione del flusso dei visitatori e nella sorveglianza e coordinamento degli eventi, senza essere in alcun modo responsabili per eventuali disservizi o danni a beni o persone. Il tutto in una fascia oraria compresa tra le 17.30 e mezzanotte, in base a un programma di turni che possa garantire la copertura di ogni evento. Ciascun volontario avrà un buono pasto da consumare durante la serata. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0564 488067 – 488547 o scrivere a concorsocedav@gmail.com.