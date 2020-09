Nasce il circolo della Lega a Gavorrano. Maule: «Sosteniamo i nostri candidati»

GAVORRANO – E’ nato il circolo della Lega di Gavorrano. Su proposta del coordinatore e referente comunale Andrea Maule, capogruppo di opposizione nel consiglio comunale di Gavorrano (lista civica Di Curzio), e su richiesta dei molti sostenitori del partito di Matteo Salvini, si è costituito oggi questo gruppo.

“A conferma del delicato momento storico che caratterizza il nostro paese, nel capoluogo minerario nasce oggi una importante realtà politica – prosegue Maule – il neo costituito circolo consentirà, ai cittadini gavorranesi e non solo, di vivere ancor più la politica del proprio comune. Da subito il circolo sarà impegnato nell’incessante sostegno ai nostri candidati, impegnati a loro volta nelle imminenti elezioni regionali”.

“A partire dal segretario provinciale Andrea Ulmi – insiste Maule – ai sindaci Francesca Travison e Diego Cinelli, fino a Paola Piu; il primo impegno del neo costituito circolo Lega di Gavorrano sarà quello di confermare, o addirittura migliorare, l’eccellente risultato che la stessa Lega ottenne dai gavorranesi in occasione delle recenti elezioni europee”.

Chiunque voglia aderire al neo costituito gruppo Lega lo può fare contattando il referente comunale Andrea Maule (3282627387, a.maule@tiscali.it). “Nell’occasione, anche su sollecitazione dei numerosi militanti – conclude Maule – ci preme ricordare che la Lega è rappresentata nel comune di Gavorrano da questo neo costituito circolo e dai suoi membri, come già lo era nel recente passato. La rappresentanza della Lega non passa, e non può passare, attraverso farlocche liste amministrate da soggetti di dubbio gusto morale”.