Mascherina e gel: ecco come cambia il seggio e come si vota al tempo del Coronavirus

GROSSETO – Obbligo di mascherina e gel igienizzanti all’ingresso del seggio; distanziamento (un metro) sì e assembramenti no. Sono queste le indicazioni che gli elettori dovranno seguire per il voto del 20 e 21 settembre.

Si ricorda infatti che i maremmani saranno chiamati al voto sia per il referendum confermativo per la riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari che per l’elezione del presidente della Regione Toscana e per il rinnovo del consiglio regionale. In più per il 20 e 21 settembre è fissato anche il ballottaggio per l’elezione del sindaco di Follonica.

Come si voterà – Il protocollo emanato dal Ministero dell’Interno, in accordo con il Ministero della Salute, con una serie di regole stilate per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie.

Per accedere ai seggi è obbligatorio essere muniti di mascherina.

Saranno resi disponibili, negli spazi comuni all’entrata dei plessi e in ogni seggio/sezione, prodotti igienizzanti per permettere l’igiene frequente delle mani.

È necessario rispettare anche il distanziamento di almeno un metro ed evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento.

Dove possibile, saranno previste delle aree di attesa all’esterno dei plessi.

L’ingresso negli edifici sede di seggi/sezioni sarà regolato in modo da evitare affollamenti, così come saranno previsti dei percorsi distinti per l’ingresso e l’uscita.

Gli ambienti comuni, androni, corridoi, bagni, saranno oggetto di pulizia approfondita prima dell’insediamento del seggio e al termine di ciascuna giornata elettorale, mentre saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici.

L’elettore è chiamato al rispetto delle seguenti regole basilari: evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.