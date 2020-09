Marras in visita alla Uisp: «Sport per tutti strumento di ripartenza e promozione della Maremma»

GROSSETO – Leonardo Marras, capogruppo uscente del Pd in consiglio regionale e candidato consigliere alle prossime elezioni regionali, ha visitato la Uisp di Grosseto. Un incontro cordiale per fare il punto, con alcuni dei dirigenti e collaboratori del comitato, tra cui anche il presidente Sergio Perugini e il vicepresidente vicario Massimo Ghizzani, del lavoro portato avanti nell’ultimo quinquennio e dei possibili progetti e collaborazioni da instaurare tra la Uisp e la Regione. Ricordando le priorità del Pd per la Maremma (sostenibilità economica e sociale ai tempi del Coronavirus, produttività, turismo, ambiente e infrastrutture), Marras ha ascoltato le proposte dei presenti: si è parlato della funzione sociale dello sport per tutti, delle iniziative della Uisp alle quali la Regione ha dato nel tempo il suo appoggio, come la Festa della Toscana, e del cicloturismo, inteso sia come strumento di mobilità sana e sostenibile che di promozione della Maremma.

“Abbiamo colto l’occasione – sottolinea Leonardo Marras – per rafforzare un rapporto ormai consolidato che va oltre lo sport, ma riguarda anche le attività culturali e l’inclusione sociale. Ambiti che rendono la Uisp protagonista sul territorio e che diventano anche strumento di attuazione di politiche regionali”. “Il rapporto con il gruppo dirigente della Uisp non è mai mancato – ricorda il candidato del Pd al consiglio regionale – ho sempre sentito la loro vicinanza e spero che anche la mia sia stata apprezzata. In questa fase per me è importante incontrare le strutture rappresentative della società che vivono, sentono e rielaborano le proposte grazie alle quali è possibile migliorarsi”.

Dopo l’emergenza lo sport può essere strumento fondamentale di ripartenza. “Lo sport è sicuramente importante anche per l’economia – conferma Marras – e il territorio può giocare la sua parte. I turisti in quest’estate hanno scelto le aree in cui si sono sentiti più protetti, come la Maremma, e noi dobbiamo cercare di trattenere questa attenzione con nuovi servizi e nuovi progetti come quello della ciclopista dei Due Mari. Da qui possono passare tante delle iniziative e delle motivazioni per scegliere la Maremma: chi come la Uisp supporta quest’unione di percorsi avrà un ruolo importante”.

“In quest’incontro abbiamo potuto parlare dell’apporto della Regione alla Uisp e delle iniziative future – sottolinea il presidente Uisp, Sergio Perugini – e ancora dei contributi che l’ente ha messo in atto in questo periodo di lockdown e degli aiuti alle società. Poi sulle difficoltà della ripartenza, dei protocolli. Il contributo della Regione, ora più che mai, è fondamentale per lo sport di base”. “La Uisp è al servizio di ogni amministrazione, indipendente dal colore politico, con l’unico obiettivo di promuovere lo sport – ricorda Perugini – ma è ovvio che avere una persona come Leonardo che può rappresentare la Maremma in Regione rappresenterebbe per noi un valore aggiunto. Con lui c’è anche un rapporto personale che ci ha portato nel corso degli anni a condividere numerose iniziative”.