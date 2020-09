GROSSETO – Ancora nuvole sul cielo della Maremma. Non cambia la situazione meteorologica in provincia di Grosseto, anche nella giornata di giovedì 3 settembre.

Stabili le temperature: nel capoluogo le massime dovrebbero passare da 27 a 28 gradi, mentre di notte il termometro dovrebbe toccare 15 gradi (ieri 17).

Per chi ama il sole l’attesa è finita: tra domani e sabato, soprattutto, ma anche domenica, di nuovo cielo sereno con temperature in aumento: si torneranno a toccare e in alcuni casi superare i 30 gradi.

Per conoscere le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, comune per comune, cliccate qui