Economia del mare, Minucci: «Nel programma di Giani zero attenzione allo sviluppo della Maremma»

GROSSETO – “I nostri timori sono confermati leggendo le linee programmatiche di Eugenio Giani“.

A scriverlo, in una nota, Luca Minucci, candidato al Consiglio Regionale della Toscana nel collegio di Grosseto per Fratelli d’Italia.

“Infatti – prosegue Minucci -, per lo sviluppo dell’economia del mare ci si dimentica completamente della nostra Provincia, e i riferimenti parlano chiaro e sono esclusivamente su: Livorno, Piombino, Viareggio e Marina di Massa”.

“Ma anche il nostro litorale – spiega il candidato di FdI – che va da Scarlino, passando per Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Talamone, Monte Argentario, e Isola del Giglio, merita attenzione ed una progettazione di sviluppo nel master Plan regionale. Porti turistici che richiedono una progettualità seria, che guardi al futuro, affinché vi sia davvero una possibilità di sviluppo per creare posti di lavoro che ad oggi, ahinoi nulla di tutto questo si vede all’orizzonte”.

“Per la Regione Toscana e per tutto il Pd che la governa – continua Luca Minucci – il nostro territorio è considerato solo un distretto agroalimentare; con la solita storiella, oramai fritta e rifritta, con la quale i dem affermano che è il primo in Italia”.

“Ma quali sono invece i veri risultati reali di questo settore? – si domanda Minucci -. L’agricoltura maremmana è in ginocchio a causa delle penalizzanti politiche da parte di un Governo nazionale a guida giallorossa, cieco e sordo, e con l’Unione Europea che pensa a tutto, meno che pensare all’economia di questo settore in crisi da anni. significa oltre a non conoscere il territorio anche non averne un’idea di sviluppo”.

“Per Fratelli d’Italia – conclude Minucci -, il nostro territorio provinciale e la nostra Maremma valgono molto di più, così come è importante lo sviluppo delle nostre coste e dei nostri porti turistici. Questa è la nostra sfida sulla quale si basa la crescita”.