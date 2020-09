Di Giacinto rilancia l’idea della società multiservizi: «Così si garantisce più rapidità e efficienza»

FOLLONICA – “Anche Follonica deve dotarsi di una società multiservizi, così come avviene in altri comuni della provincia di Grosseto”.

A scriverlo, in una nota, il candidato sindaco Massimo Di Giacinto.

“Molte realtà – afferma Di Giacinto – da Grosseto a Castiglione, fino a quelle più piccole come Campagnatico, si sono dotate di questo tipo di strutture che, pur rimanendo di totale proprietà comunale, hanno il vantaggio di operare come soggetti privati, garantendo una rapidità di azione e una ‘calmierazione’ dei costi”.

“Voglio premettere – afferma il candidato – che tutti gli appalti già in essere con il Comune verranno portati a scadenza anche se nascerà la multiservizi. Nel frattempo potrà operare nell’ambito dei servizi attualmente non assegnati. Sulle manutenzioni abbiamo il verde, la realizzazione della segnaletica stradale, l’igienizzazione urbana, oltre alle opere ordinarie di ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, della fognatura bianca, del cimitero e dei parcheggi. Questa struttura inoltre potrebbe avere un ruolo importante durante gli eventi, anche nella gestione degli stessi, dunque svincolando il Comune dalla necessità di agire in prima persona. Ciò alleggerirebbe di molto la macchina amministrativa, permettendo anche di sburocratizzare le procedure”.

“La Multiservizi tra i vantaggi ha anche quello di non essere una società a scopo di lucro, pur agendo come un privato. Questo – afferma Di Giacinto – è garanzia di qualità del servizio in quanto non si corre il rischio, come avviene con qualche appaltatore, di tirare via il lavoro per guadagnare qualche euro in più. L’unico aspetto indispensabile è quello dell’equilibrio del bilancio”.

“Anche la tempistica di creazione della Multiservizi è rapida. Si parla di pochi mesi per essere operativa– afferma Di Giacinto – e ci sono già immobili che le possono essere destinati dal Comune”.

“Questa figura – afferma – ci ha aiutato a capire anche l’impatto che la Multiservizi può avere sul piano occupazionale. Una struttura di questo tipo potrebbe arrivare, a regime, a dare lavoro a decine di persone, tra fisse e stagionali, con una struttura dirigenziale ed amministrativa estremamente snella. In questo modo creiamo dei ‘buoni’ posti di lavoro garantendo qualità, ma soprattutto anche una forza operativa che difficilmente, da solo, il Comune potrebbe avere. Ciò a dimostrazione che per i servizi e per le manutenzioni con questo tipo di azienda l’amministrazione garantisce più efficienza, efficacia e rapidità di intervento”.