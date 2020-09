Coronavirus, sei nuovi casi in provincia di Grosseto: due contagiati hanno sintomi

GROSSETO – Ci sono sei nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Due di questi hanno sintomi. Ecco la situazione aggiornata.

Comune di sorveglianza Castel Del Piano

Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Donna di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Massa Marittima

Ragazza di 14 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Macedonia, asintomatica

Comune di sorveglianza Monte Argentario

Donna di 56 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rientrata dal Piemonte

Comune di sorveglianza Montieri

Ragazza di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dalla Macedonia, asintomatica

Comune di sorveglianza Grosseto

Donna di 59 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica rientrata dall’Ecuador

La situazione dalle ore 14 del giorno 2 settembre alle ore 14 del giorno 3 settembre relativa alla diffusione del Covid, evidenzia nella Asl Toscana sud est 15 nuovi casi.

PROVINCIA DI AREZZO (n. 8 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Arezzo

Uomo di 21 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, rientrato da Castiglion della Pescaia

Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rintrata dalla Sardegna

Bambina di 3 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Uomo di 40 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Donna di 42 anni già in isolamento in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Bibbiena

Uomo di 21 anni già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, asintomatico.

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

Donna di 47 anni già in isolamento domiciliare, asintomatica

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

Uomo di 47 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

PROVINCIA DI SIENA (n. 1 nuovi casi)

Comune di sorveglianza Monteroni D’Arbia

Uomo di 70 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso sintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 23 contatti per i casi di Arezzo, 16 contatti per i casi di Grosseto, 4 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 424 persone risultate positive al tampone. 2.670 persone sono in già in isolamento domiciliare in quanto o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 4 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 6 presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.033 tamponi.