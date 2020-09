Annullata la fiera di merci e bestiame. Il sindaco: «Decisione inevitabile»

CASTEL DEL PIANO – “Con enorme dispiacere rendiamo noto che la tradizionale fiera di merci e bestiame del 9 di settembre sarà annullata”. A dirlo è il sindaco di Castel del Piano Michel Bartalini.

“Abbiamo atteso fino all’ultimo – aggiunge il primo cittadino – cercando di vedere l’evoluzione sanitaria provando a salvaguardare tutti gli interessi in gioco, ma la scelta è stata inevitabile visti i recenti sviluppi”.

“Questo sarebbe stato il 618° anno dalla prima Fiera nel 1402 quando fu concesso da Siena la facoltà di organizzare una fiera in segno di gratitudine per la fedeltà dimostrata dai nostri antenati ricorda Bartalini – Tutti questi secoli di storia ci fanno capire di quanta radicazione l’evento abbia nel nostro Comune. Questa ricorrenza infatti ogni anno porta nel nostro territorio tantissime persone e non sarebbe stato possibile garantire gli standard di sicurezza richiesti al momento attuale”.

“L’augurio – conclude il sindaco – è che l’edizione numero 619 sarà più fortunata e i banchi della Fiera potranno sopra alla terra stesa su pìiazza Garibaldi a chiudere le classiche feste di settembre”.