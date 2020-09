Verso le elezioni: ecco tutte le indicazioni sanitarie da rispettare nei seggi

GROSSETO – Il Ministero dell’Interno, in accordo con il Ministero della Salute, ha emanato un protocollo contenente una serie di regole stilate per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per i giorni 20 e 21 settembre prossimo.

Le indicazioni fornite si basano sui principi che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici delle strategie di prevenzione dell’infezione da SARS-COV-2, adottati finora, e prevedono l’accesso ai seggi agli elettori e ad ogni altro soggetto avente diritto (es. rappresentanti di lista) obbligatoriamente muniti di mascherina. Saranno resi disponibili, negli spazi comuni all’entrata dei plessi e in ogni seggio/sezione, prodotti igienizzanti per permettere l’igiene frequente delle mani. È necessario rispettare anche il distanziamento fisico (mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro) ed evitare, in ogni modo, rischi di aggregazione e di affollamento.

Per agevolare il rispetto di queste regole, saranno, laddove possibile, previste delle aree di attesa all’esterno dei plessi. L’ingresso negli edifici sede di seggi/sezioni sarà regolato in modo da evitare affollamenti, così come, compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali, saranno previsti dei percorsi distinti per l’ingresso e l’uscita.

Gli ambienti comuni, androni, corridoi, bagni, saranno oggetto di pulizia approfondita prima dell’insediamento del seggio e al termine di ciascuna giornata elettorale, mentre saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici.

È rimessa alla responsabilità del singolo elettore il rispetto delle seguenti regole basilari: evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.