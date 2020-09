GROSSETO – È stato inaugurato stasera il gazebo del Partito democratico in piazza Stammati a Grosseto.

Presenti al taglio del nastro insieme ai quattro candidati al consiglio regionale, Leonardo Marras, Donatella Spadi, Enrico Tellini e Giampaola Pachetti anche il segretario dell’unione comunale, Leonardo Culicchi e il segretario provinciale Giacomo Termine.

«Da oggi il gazebo sarà uno spazio aperto dedicato ai cittadini – hanno spiegato gli esponenti “dem” durante l’inaugurazione – e nei prossimi giorni ci saranno infatti diversi appuntamenti. Ci sarà la possibilità di confrontarsi su tanti temi».

«Agli eventi che avranno per protagonisti i candidati e i rappresentanti regionali e nazionali del Partito Democratico non solo fisicamente, ma anche virtualmente, portando quegli stessi dibattiti dal gazebo alle case dei maremmani. Ogni sera infatti, attraverso i social, verranno trasmesse in diretta le tematiche, le proposte e le discussioni di maggiore interesse per il nostro quotidiano. Conoscere e capire per contribuire attivamente al processo di cambiamento, alla definizione di nuove soluzioni e al rafforzamento di quei progetti, già avviati, che stanno dando risultati importanti».

Tra gli appuntamenti in agenda venerdì 4 Settembre il gazebo ospiterà la Viceministra alla Pubblica Istruzione e all’Edilizia Scolastica Anna Ascani.