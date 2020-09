Toscana2020: Giorgia Meloni a Grosseto per la sfida delle regionali

GROSSETO – “E’ ufficiale, Giorgia Meloni sarà a Grosseto il prossimo sabato 5 settembre”. Ad annunciarlo sono Fabrizio Rossi, presidente provinciale e capolista di Fratelli d’Italia per le elezioni del consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione di Grosseto, e Bruno Ceccherini, commissario provvisorio a per Grosseto di FdI.

La leader del partito sarà infatti in piazza Dante alle 18, dove terrà un comizio a sostegno dei candidati del listino provinciale grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, Luca Minucci, Guendalina Amati, Alessandra Mastri Flamini e della candidatura di Susanna Ceccardi a presidente della Toscana.

Saranno presenti, oltre che la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e i candidati di FdI Grosseto, l’onorevole Giovanni Donzelli, il senatore Patrizio La Pietra, il coordinatore regionale di FdI e sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, e il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Portare la nostra leader Giorgia Meloni non è stato facile – commentano Rossi e Ceccherini -, anche alla luce dei molteplici impegni elettorali alla quale Giorgia è chiamata in questi giorni e settimane. Infatti non si vota solo in Toscana, ma in ben altre cinque regioni e in oltre 900 comuni sparsi per tutta Italia, e gli impegni per tutti sono davvero tantissimi”.

“Questo appuntamento elettorale relativo alle regionali in Toscana, per noi di Fratelli d’Italia, ma anche per tutta la coalizione di centrodestra, riveste un’importanza particolare – concludono Rossi e Ceccherini – in quanto si potrebbe realizzare davvero un fatto epocale nel governo della regione, come quello di mandare a casa la sinistra e il Pd con la vittoria della Ceccardi”.

Intanto per domani giovedì 3 settembre, dalle 9.30 alle 13, Fratelli d’Italia organizza un gazebo in piazza Socci, in pieno corso Carducci a Grosseto per incontrare i cittadini maremmani e a sostegno dei propri candidati.