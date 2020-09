FOLLONICA – Italia in Comune, Volt e Toscana nel Cuore. Sono le tre realtà che per la sfida delle elezioni regionali hanno dato vita alla lista la “Svolta!” che per il voto del 20 e 21 settembre si presenta in coalizione nel centrosinistra a sostegno del candidato presidente Eugenio Giani.

E oggi uno dei fondatori di questo progetto politico, il consigliere regionale uscente Gabriele Bianchi, un passato nel Movimento 5 Stelle e poi il percorso da indipendente in Regione con la Toscana nel Cuore, è arrivato in Maremma per presentare le idee della lista e incontrare i cittadini.

Bianchi ha parlato della questione “Ecoballe”. «Son partito a febbraio 2020 a portare al ministero dell’ambiente la questione delle ecoballe e sollecitai lo stato d’emergenza. Alla fine poi la questione è stata sbloccata. A noi interessa la questione ambientale perché il Golfo di Follonica è un patrimonio che deve essere tutelato. Il recupero è iniziato ma quello che vogliamo ribadire con forza il principio che inquina paga perché non può essere solo lo Stato a farlo».

Bianchi ha anche parlato della sfida tra centrosinistra e centrodestra. «Visti gli ultimi sondaggi che parlano di margine ristretto tra Giani e Ceccardi, io credo che il nostro contributo sia determinante non solo da un punto di vista di percentuali, ma anche sui temi perché noi saremo un pungolo su tanti argomenti».

Capolista della “Svolta!” in provincia di Grosseto è Massimo Baldi, follonichese, già assessore della prima giunta Benini e responsabile a livello locale di “Italia in Comune”, il partito fondato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

«È l’occasione di provare a fare qualcosa di concreto e di buono per la comunità dove vivo e per la mia terra – dice Baldi – alla quale sono legato con radici profonde che vanno dalla nascita fino alla convinzione di vivere in uno dei posti più belli in assoluto. Ne adoro il mare, le coste rocciose e sabbiose, le lagune costiere, le colline dell’interno e le montagne che la formano, le isole dell’arcipelago e la varia umanità che ci vive. Una terra da amare in tutte le sue sfaccettature e per la quale vale certamente la pena spendersi per valorizzarla».

«Mi rispecchio nei valori che lo statuto di Italia in Comune pone come punti fermi: costituzione repubblicana, antifascismo, europeismo, ecologia. La lista che mi onoro di rappresentare si è schierata sostegno del candidato di centro sinistra che è storicamente la mia area politica di riferimento».