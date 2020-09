Sport e solidarietà: torneo di beneficenza di calcio a cinque per sostenere le famiglie in difficoltà

BIVIO DI RAVI – Torna, per il quinto anno consecutivo, il torneo di beneficenza di calcio a cinque, la tradizionale iniziativa nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa Gavorrano, l’Asd Bivio di Ravi, Bar Pinco Panco e Uisp. Quest’anno la manifestazione vede la partecipazione anche della Vab di Gavorrano.

La giornata si svolgerà domenica, 13 settembre, durerà tutta la giornata ed è aperto esclusivamente a giocatori maggiorenni. Il fischio d’inizio sarà intorno alle ore 10 e dopo la fase a gironi, quarti e semifinali, si chiuderà con la finale intorno alle ore 20.

Durante tutto l’evento sarà aperto il bar con panini e bibite.

L’intero incasso del torneo sarà devoluto a #GavorranoSolidale, il progetto che vede la collaborazione dell’amministrazione comunale con la Croce Rossa e l’Auser e che si rivolge alle famiglie in difficoltà del territorio gavorranese.

Gli organizzatori tengono a precisare che saranno presenti i volontari che garantiranno il distanziamento sociale, ma chiedono a chiunque parteciperà, giocatori e spettatori, il rispetto del regolamento del torneo e delle norme anti-Covid, primo tra tutti l’uso della mascherina nei momenti in cui non si è in campo a giocare.

Al momento ci sono già otto squadre partecipanti, ma le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 10 settembre. Basta inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 328-0299856 (Marco) o 347-3027196 (Martina).

La quota d’iscrizione è di 10 euro a giocatore e dovrà essere saldata ad inizio partita.