GROSSETO – Fino al termine dei lavori relativi alla realizzazione di una nuova condotta dell’acquedotto con relativi allacci per conto di Acquedotto del Fiora, saranno istituite due aree di cantiere, una nel parcheggio in via Statonia e una in via Caletra.

Fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il 25 settembre, la ditta appaltatrice è autorizzata ad istituire nell’area di parcheggio di via Statonia il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata e a sopprimere temporaneamente tutti gli stalli di sosta riservati agli autoveicoli.

Inoltre, fino alla fine dei lavori e comunque non oltre il 20 settembre, in via Caletra, nel tratto compreso tra via Statonia e via Vulci, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Via Vulci, nel tratto compreso tra via Cosa e via Caletra, diventa strada senza uscita con ingresso da via Cosa. Qui è anche istituito il divieto di fermata su entrambi i lati della strada.

La ditta dovrà provvedere all’installazione e alla rimozione dell’idonea segnaletica per l’immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.