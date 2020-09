MASSA MARITTIMA – Un uomo di 50 anni è stato trasferito in ospedale dopo un incidente avvenuto questa mattina, nel comune di Massa Marittima, alle 8.55.

L’uomo era in sella alla propria moto quando è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto gli operatori del 118 che hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito in ospedale e i carabinieri per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.