Il Grifone rimane dei Ceri: “Capitolo chiuso. Adesso lavoriamo per il futuro”

GROSSETO – Alla fine il Grosseto calcio rimane alla famiglia Ceri. Si chiude con un niente di fatto la trattativa tra la società biancorossa e la cordata milanese che avrebbe dovuto far cambiare padrone al Grifone. All’ora di pranzo la società ha incontrato la parte interessata all’acquisto ma tra le due parti non c’è stato l’accordo e non è stato firmato neanche il preaccordo che, in base a quanto chiesto dalla famiglia Ceri, avrebbe fissato la scadenza per l’arrivo della liquidità alle ore 17 di venerdì prossimo.

“Questo capitolo si chiude oggi definitivamente – spiega la società unionista in una nota – e da adesso si inizia a lavorare per il prossimo futuro del Grosseto. Speriamo che la città sia ancora disposta a sostenerci perché abbiamo bisogno di tutto e di tutti, come abbiamo sempre detto. La Lega pro ci fa paura ma dobbiamo affrontarla con raziocinio e consapevolezza nei nostri mezzi, anche se sono pochi. Il bilancio viene prima di tutto, anche dei risultati sportivi, ma del resto abbiamo sempre detto di poter garantire la sopravvivenza non il lusso. Ringraziamo i giocatori, lo staff tecnico, i collaboratori e il direttore sportivo Minguzzi per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato nonostante questi giorni in cui le voci altalenanti hanno creato un senso di instabilità. Da adesso in poi dobbiamo rimanere uniti, insieme ai tifosi, che ringraziamo, per svolgere al meglio il nostro compito”.

Adesso, dunque, ci sarà da pensare al futuro sia per quanto riguarda la costruzione della squadra sia per far fronte alle esigenze economiche di un campionato che, come più volte ribadito dalla società, non è soltanto difficile ma anche molto oneroso.