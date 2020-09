Follonica allagata per maltempo, Mastri Flamini: «Il centrosinistra ha lasciato la città al suo destino»

FOLLONICA – “Quello che è avvenuto nella giornata di lunedì scorso con il nubifragio che in poco tempo ha allagato la città è l’ennesima dimostrazione lampante di come il centrosinistra abbia lasciato al suo destino Follonica”.

A parlare Alessandra Mastri Flamini, candidata al consiglio regionale nel collegio di Grosseto per Fratelli d’Italia.

“Anni e anni passati a dibattere – va avanti – su sovrappassi e sottopassi ferroviari, pompe per arginare gli allagamenti, e quant’altro, che ogni anno ciclicamente, Follonica si trova a dover combattere e che dividono la nostra città a metà. Purtroppo, basta ancora un acquazzone o poco più, per far assomigliare quella che prima era definita la Perla del Golfo, in un acquitrino”.

“Il centro sinistra – prosegue la candidata di Fratelli d’Italia -, che ha governato malamente questa città per decenni, prima o poi dovrà rendere conto a cittadini di tutti i disservizi che ha creato. E’ fin troppo facile oggi, per Andrea Benini e compagni, attaccarsi alla scusante che Follonica non ha sindaco. Troppo corta come coperta sarebbe da tirare. Perché se è pur vero che non abbiamo ad oggi un Primo cittadino, e pur sempre vero che il Commissario Tortorella non ha certamente peggiorato una situazione, che aveva trovato e che era già ridicola di suo. Chi si difende dietro lo spauracchio del commissario, e questi in tutta evidenza sono quelli che fino all’altro ieri hanno governato Follonica, dimostrano ancora una volta quelli che veramente sono. Persone incapaci di gestire un comune e una città”.

“Come Fratelli d’Italia, in più di una occasione abbiamo sollecitato le varie amministrazioni di sinistra a fare un lavoro serio riguardante la questione allagamenti della città, ma purtroppo non siamo stati mai ascoltati. Adesso il vento per un nuovo cambiamento sembra davvero soffiare sulla nostra Toscana, e il voto dei follonichesi è davvero importante più che mai per dare una spallata definitiva, sia alla sinistra follonichese, mandando a casa Benini, sia alla regione Toscana, mandando a casa tutto il Pd che da sempre l’ha governata” così conclude Mastri Flamini.