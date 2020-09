Elezioni regionali: la Lega inaugura il gazebo in Corso Carducci

GROSSETO – E’ stato inaugurato alla presenza di candidati e militanti il gazebo elettorale della Lega in Corso Carducci a Grosseto (davanti allo Chalet).

“Un punto di ritrovo e di ascolto – spiegano dalla Lega – che sarà aperto tutti i giorni e dove gli elettori potranno trovare notizie e volantini sul programma di Susanna Ceccardi e sui candidati al consiglio regionale: Andrea Ulmi, Francesca Travison, Diego Cinelli e Paola Piu“.

Il gazebo sarà aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 19,30. Da giovedì a sabato, sarà aperto anche la sera dalle 21 alle 23.

“Si tratta di un punto di incontro per tutti elettori, simpatizzanti, sostenitori e militanti – afferma il segretario provinciale Andrea Ulmi- ma anche per i candidati alle elezioni regionali che potranno essere conosciuti di persona da chi vota Lega o ha intenzione di avvicinarsi al nostro movimento.

Il gazebo per noi ha anche un significato particolare, perché anche in momenti in cui non sono in programma le elezioni rappresenta per la Lega lo strumento principale di democrazia e di contatto con la gente. Per questo sarà un luogo vissuto fino al giorno delle elezioni regionali.

Ringrazio in anticipo tutti i volontari – conclude il candidato – che vi si alterneranno perché sono loro a rappresentare l’anima del nostro partito”.