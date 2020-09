Adf a lavoro, stop all’acqua per nove ore in città. Ecco quando e le vie coinvolte

GROSSETO – Manutenzione in via Caletra per l’allaccio di una nuova tubazione di distribuzione idrica. I lavori di AdF sono in programma lunedì 7 settembre dalle 8 alle 16.30 e determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze nelle seguenti vie del capoluogo: Via Statonia, Via Clodia, Via Caletra, Via Cosa e Via Vulci.

Il normale flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso. L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.