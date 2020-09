Scuola, la minoranza interroga l’amministrazione: «Come sarà gestito il rientro?»

CAPALBIO – “Vista l’imminente riapertura della scuole, consapevoli che dovremmo prepararci ad affrontare il nuovo anno scolastico con modalità evidentemente diverse dai precedenti e questo avrà una valenza complessa sia per i genitori, per gli studenti, per tutto il personale scolastico e per il personale dei servizi collegati alla scuola, l’Amministrazione comunale avrà ragionato su un piano attento ed articolato ferme restando le linee guida ministeriali e regionali”.

Inizia così l’interrogazione presentata ieri al sindaco e all’assessore all’Istruzione e Scuola del Comune di Capalbio dal gruppo consiliare di minoranza Vivere Capalbio.

“Nello specifico – si legge ancora nell’interrogazione – ci interessa conoscere quali interventi siano stati programmati ed effettuati nelle scuole di ogni ordine e grado dei tre plessi ubicati all’interno del Comune e nella palestra comunale comprese le date in cui sono state effettuate le sanificazioni di tutti gli ambienti, arredi e degli spazi a disposizione dei plessi e della palestra medesima.

È utile aver contezza anche del calendario degli incontri con la Dirigenza scolastica nel corso dei quali è avvenuta la pianificazione del rientro a scuola dei bambini in sicurezza.

Si intende poi avere contezza di quali sono le scelte optate dai dirigenti scolastici in collaborazione con l’amministrazione comunale circa:

metodi, organizzazione strutturale degli spazi e se ne sono stati ricavati di altri, arredi, altre misure di sicurezza e prevenzione ed in che misura il Comune partecipa nella predisposizione e mantenimento dei presidi alle misure di sicurezza ed alla prevenzione;

l’assistenza educativo culturale all’interno delle scuole sarà garantita dal primo giorno di scuola? Come è stato pianificato il servizio?

il trasporto scolastico come sarà organizzato? Sono state formulate delle ipotesi?

la mensa scolastica ripartirà? Quali modalità e metodi verranno applicati in sicurezza per i fruitori?

Si resta in attesa – conclude l’atto – di ricevere riscontro su quanto sopra e di altre informazioni ritenute utili dall’Amministrazione per meglio rappresentare l’azione di pianificazione e gestione del rientro a scuola in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico”.