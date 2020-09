Scuola, 100mila euro per le misure anti-Covid: dalla pulizia dei giardini per la didattica all’aperto a nuove aule

GAVORRANO – Conto alla rovescia per il rientro a scuola anche nei plessi scolastici sul territorio comunale gavorranese. L’amministrazione comunale ha stanziato 100mila euro per l’adeguamento alle misure anti-Covid.

I lavori degli interventi straordinari per assicurare il distanziamento all’interno delle scuole sono già in corso e comprendono la realizzazione di aule nuove sia all’interno che all’esterno delle scuole comunali.

Ad informare i cittadini dei lavori, che si dovrebbero concludere entro gennaio 2021, è il sindaco Andrea Biondi, che rende pubblico il cronoprogramma dei lavori di adeguamento.

«Gli interventi sono già in corso – spiega -, ma ho creduto che fosse cosa dovuta responsabilizzare la macchina amministrativa dell’ente comunale con l’approvazione del cronoprogramma stilato dall’ufficio tecnico, e renderlo di pubblico dominio con l’approvazione di giunta».

In sintesi i lavoro comprendono la pulizia del giardino della scuola d’infanzia di Grilli, la sistemazione del giardino e di uno spazio sotto la palestra del plesso scolastico in via delle Scuole a Gavorrano, da utilizzare come spazio a disposizione per la didattica all’aperto.

Anche negli altri plessi, le scuole d’infanzia di Gavorrano e Bagno di Gavorrano nonché nella scuola primaria di Bagno di Gavorrano, sono in corso lavori strutturali al fine di affrontare al meglio l’anno scolastico in arrivo.