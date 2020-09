Monterotondo Marittimo: pubblicato il “Bando 1 rilancio economia”, contributi per interventi sugli immobili

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo, nel quadro delle iniziative di sostegno per il rilancio dell’economia locale, eroga contributi finalizzati alla realizzazione di interventi su beni immobili riguardanti sia il committente, sia le ditte affidatarie.

Il “Bando 1 rilancio economia” è riservato ai proprietari o affittuari dell’immobile e alle ditte esecutrici dei lavori per le quali viene presentata dal committente la domanda di finanziamento.

Sono ammissibili a contributo gli interventi assoggettati alla preventiva acquisizione di titolo abilitativo (Permesso di costruire, SCIA, CILA, Autorizzazione Vincolo Idrogeologico), come ampliamenti, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria di edifici esistenti. E gli

interventi non assoggettati alla preventiva acquisizione di titolo edilizio abilitativo (edilizia libera), quali interventi di manutenzione ordinaria o migliorie su beni immobili.

Per i lavori affidati a ditte con sede legale o operativa nel territorio di Monterotondo Marittimo, al committente potrà essere erogato un contributo massimo di 5mila euro a seguito della comunicazione di fine lavori, corredata di pagamento della fattura con bonifico bancario. Per i lavori affidati a ditte esterne al territorio comunale di Monterotondo Marittimo, il contributo massimo erogabile al committente è di 1500 euro. Il contributo massimo erogabile per ciascuna ditta affidataria di più lavori è di 3mila euro.

La domanda per accedere ai finanziamenti dovrà essere redatta sugli appositi moduli allegati al bando, e dovrà pervenire al Comune di Monterotondo Marittimo esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 24 del 30 giugno 2021.

Il bando e gli allegati sono consultabili al seguente link: http://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/bacheca/bandi-e-concorsi/bando-n.1-rilancio-economia

Info: Antonio Guerrini: 0566.906363 e-mail: a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it