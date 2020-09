L’almanacco del Giunco: l’1 settembre inizia la Seconda guerra mondiale e Firenze viene liberata

GROSSETO – Martedì 1 settembre, sant’Egidio abate, Giornata per la custodia del creato, il sole sorge alle 6.40 e tramonta alle 19.48. Accadeva oggi:

5509 a.C. – Inizia il primo anno del calendario bizantino. Secondo la tradizione bizantina questa è la data della creazione del mondo.

396 a.C. – Marco Furio Camillo scioglie il voto fatto per la conquista di Veio, dedicando il Tempio di Giunone “Regina di Veio” sull’Aventino, in cui colloca la statua in legno della dea Giunone presa a Veio.

100 – Plinio il Giovane pronuncia in Senato il panegirico di Traiano.

462 – Possibile inizio della prima indizione bizantina.

1092 – Giovanni II Comneno diventa co-imperatore bizantino.

1485 – Domenico Ghirlandaio e il fratello David firmano il contratto per la decorazione ad affresco della Cappella Tornabuoni.

1532 – Anna Bolena viene creata marchesa di Pembroke da Enrico VIII d’Inghilterra.

1715 – Luigi XIV, re di Francia, muore dopo aver regnato per 72 anni; il regno più lungo di qualunque altro monarca europeo.

1729 – Palermo viene scossa da un terremoto, provocando crolli e vittime nel centro storico.

1752 – La Campana della Libertà (Liberty Bell) arriva a Filadelfia.

1804 – Juno, uno dei più grandi asteroidi della fascia principale, viene scoperto dall’astronomo tedesco Karl Ludwig Harding.

1847 – A Messina si verifica uno sfortunato tentativo di ribellione ai Borboni, ben presto sedato, forse a causa di una delazione.

1862 – Guerra civile americana: Battaglia di Chantilly.

1864 – Guerra civile americana: il generale confederato John Bell Hood evacua Atlanta (Georgia), dopo un assedio di quattro mesi portato dalle truppe dell’Unione guidate dal generale William T. Sherman.

1870 – I prussiani ottengono una vittoria decisiva nella battaglia di Sedan.

1873 – Cetshwayo sale al trono come re degli Zulù a seguito della morte di suo padre Mpande.

1875 – A seguito di un assassinio, viene bandita l’organizzazione di minatori irlandesi detti Molly Maguires, che protestavano contro le dure condizioni di lavoro a cui erano sottoposti negli Stati Uniti.

1897 – Apre la metropolitana di Boston, la prima del Nord America.

1902 – Viaggio nella Luna, considerato uno dei primi film di fantascienza, viene prodotto in Francia.

1905 – Gli stati dell’Alberta e di Saskatchewan entrano a far parte della Confederazione canadese.

1910 – Viene fondato lo Sport Club Corinthians Paulista, in Brasile.

1914

– San Pietroburgo, in Russia, cambia il suo nome in Pietrogrado;

– Nello zoo di Cincinnati muore l’ultimo esemplare di colomba migratrice.

1917 – La Russia si proclama ufficialmente una repubblica.

1920 – Il generale Henri Gouraud proclama la nascita del Grande Libano.

1923 – Il grande terremoto di Kantō devasta Tokyo e Yokohama, uccidendo circa 100mila persone.

1928 – Ahmet Zogu dichiara che l’Albania è divenuta una monarchia e se ne proclama re.

1930 – Firma del Piano Young, sostituendo il Piano Dawes.

1939:

– Seconda guerra mondiale – la Germania nazista attacca la Polonia, iniziando la guerra. L’Italia dichiara la non belligeranza e si mantiene neutrale;

– Viene istituita la medaglia al merito per i soldati di Wehrmacht, SS, Kriegsmarine, e Luftwaffe. Anche la versione finale della Croce di ferro viene istituita in questa data.

1944 – Giorno della liberazione di Firenze.

1945 – Il Trio Lescano si esibisce per l’ultima volta alla radio italiana.

1951 – Gli Stati Uniti, l’Australia e la Nuova Zelanda firmano un trattato di mutua protezione, chiamato Anzus.

1958 – L’Islanda espande i suoi territori di pesca sino alle acque del Regno Unito, con la diatriba che sfocerà nella Guerra del merluzzo.

1969 – Una rivoluzione in Libia porta il colonnello Mu’ammar Gheddafi al potere.

1970 – Tentato assassinio del re Husayn di Giordania da parte di guerriglieri Palestinesi.

1979 – La sonda spaziale statunitense Pioneer 11 diventa la prima a visitare Saturno passando sul pianeta ad una distanza di 21mila chilometri.

1980:

– Chun Doo-hwan diventa presidente della Corea del Sud dopo le dimissioni di Choe Kyu-ha;

– La Maratona della speranza di Terry Fox s’interruppe vicino a Thunder Bay, nell’Ontario.

1981 – L’Ibm lancia sul mercato il primo Personal Computer: il 5150, basato su processore Intel 8088.

1983 – Guerra fredda: un jet della Korean Air viene abbattuto da un caccia sovietico quando l’aereo coreano entra nello spazio aereo dell’Unione Sovietica. I morti sono 269.

1985 – Una spedizione franco-americana individua il relitto del Titanic.

1991 – L’Uzbekistan dichiara la sua indipendenza dall’Unione Sovietica.

1997 – In Svizzera iniziano le trasmissioni i canali Tsi2, Tsr2 ed Sf2.

2004 – A Beslan (Ossezia Settentrionale-Alania, Russia) dei terroristi ceceni armati prendono in ostaggio centinaia di bambini e adulti nella scuola elementare della città.

