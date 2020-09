La Gea apre le porte ai piccoli, prove gratuite di minibasket con coach Crudeli

GROSSETO – Con l’arrivo del mese di settembre, riprendono le tradizionali prove gratuite di minibasket per bambini e bambine nati dal 2007 al 2015, organizzate dalla Gea Basketball Grosseto, nell’impianto polivalente di via Andrea Del Sarto, alla rotatoria dell’ippodromo del Casalone, nel quartiere di Gorarella.

I tecnici federali Fip della società biancorossa, con la supervisione del coach argentino Pablo Crudeli, che portato la Gea in serie C silver, saranno felici di tenere lezioni che faranno apprezzare questa straordinaria disciplina ai piccoli atleti, che al termine potranno tesserarsi ed entrare nella “Geafamily”. Le prove gratuite prenderanno il via martedì 8 settembre, per proseguire venerdì 11 settembre, martedì 15 settembre e venerdì 18 settembre, sempre con orario dalle 16,30 alle 18. Al termine di ogni allenamento merenda per tutti.

Per informazioni gli interessati possono contattare Anna (tel. 3357081178) o David (3382880002).