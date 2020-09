Domani riapre il servizio bibliotecario del quartiere: tutti gli orari

PIOMBINO – Il servizio bibliotecario del quartiere, sospeso a marzo per le norme di prevenzione anti-covid, riapre ora regolarmente tutti i mercoledì dalle ore 15 alle ore 18,30.

La biblioteca del quartiere, molto apprezzata dagli abitanti di Salivoli e non solo, prevede la presenza di un bibliotecario a disposizione per i consigli di lettura e per ogni altra richiesta e offre una ampia scelta di libri che vanno dalla narrativa ai libri per bambini, gialli, fumetti con le ultime novità editoriali.

Sono disponibili a rotazione tutti i libri, DVD, audiolibri, riviste presenti nelle collezioni della sede centrale della Falesiana anche su prenotazione.

Presso il punto prestito è possibile la lettura dei giornali e di un buon numero di riviste di attualità e di divulgazione.

In occasione della riapertura, mercoledì 2 settembre alle ore 17 viene organizzata la “Bibliofesta” per bambini e famiglie: saranno previste letture, a seguire laboratori creativi e una piccola merenda offerta dall’associazione il Falcone. Le letture sono a cura dei volontari Nati per Leggere e dei bibliotecari

La Bibliofesta, organizzata insieme al Quartiere di Salivoli, avverrà nel rispetto delle norme anticovid: è obbligatoria la prenotazione, sarà previsto un numero limitato di bambini, ogni bambino dovrà essere accompagnato almeno da un genitore o un adulto, è previsto l’uso della mascherina e la sanificazione delle mani.

Per info e prenotazioni rivolgersi alla Biblioteca Falesiana: biblioteca@comune.piombino.it oppure 0565 226110

Si informa inoltre che da lunedì 31 agosto cambia l’orario della Biblioteca Civica Falesiana, della BidibiBook di Riotorto e dell’Archivio storico. Ecco gli orari:

Biblioteca Falesiana sede centrale Via E. Appiani 32 dal lunedì al sabato 9.00/ 13.00 – 14.00/19.00

Punto prestito Quartiere Salivoli mercoledì 15-18,30

BiblioCoop (centro commerciale di Salivoli) temporaneamente chiuso

BidibiBook Riotorto:

Lun – Giov – Ven 15.00 / 19.00

Mar – Sab 9.00/13.00

Merc. : Chiuso

Archivio storico

Lun. Merc. Giov. Ven. Sab ore 9.00 – 13.00

Mercoledì, Venerdì ore 14.30 – 17.30

Si ricorda che al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza l’accesso alle sale studio delle biblioteche e l’utilizzo delle postazioni informatiche avviene su prenotazione a: biblioteca@comune.piombino.it oppure 0565 226110.

L’accesso all’archivio storico è consentito previa prenotazione a: archiviostorico@comune.piombino.it oppure 0565 63361.