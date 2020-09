Coronavirus in Italia: 978 nuovi casi, otto decessi e 291 guariti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

• Attualmente positivi: 26.754

• Deceduti: 35.491 (+8)

• Dimessi/Guariti: 207.944 (+291)

• Ricoverati: 1.380 (-2)

• di cui in Terapia Intensiva: 107 (+13)

• Isolamento domiciliare 25.267

• Tamponi: 8.725.909 (+81.050)

Totale casi: 270.189 (+978)

Dati aggregati 1 settembre

NOTE

La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: sono stati sottratti 2 casi positivi segnalati nei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni.

La Regione Basilicata comunica il seguente ricalcolo: è stato sottratto 1 caso positivo in un soggetto residente in Basilicata ma proveniente da Stato estero, segnalato il 28.08.2020 ma non confermato dai 2 tamponi di controllo processati presso il laboratorio regionale di riferimento.

La Regione Calabria comunica che dei ventidue soggetti positivi di oggi, 17 sono migranti e 2 residenti fuori regione.

La Regione Sicilia comunica che dei 33 positivi di oggi, 5 sono migranti