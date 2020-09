Coronavirus: in isolamento tutto lo staff del ristorante. Due positivi tra il personale

CASTEL DEL PIANO – A seguito della comparsa di un caso di Covid in una persona spesso presente al ristorante/albergo “Da Venerio” a Castel del Piano, la Asl Toscana sud est, nel procedere con l’individuazione della catena epidemiologica, ha rilevato un altro caso positivo.

«Nei successivi ulteriori approfondimenti, è emersa anche una positività tra i dipendenti del pubblico esercizio. Al momento tutti i dipendenti, in quanto contatti stretti, sono in isolamento domiciliare e in carico ai servizi della Asl» afferma la Asl.

Il Dipartimento di Prevenzione Asl «prosegue le indagini, ma raccomanda a tutti coloro che hanno frequentato il ristorante o l’albergo, in particolare nei giorni dal 21 agosto al 31 agosto, di fare attenzione ai sintomi riconducibili al Covid e anche in assenza di questi di interpellare comunque il proprio medico di famiglia per eseguire il tampone nasofaringeo».