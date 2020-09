Come vincere i bandi europei? La proposta di Tellini

GROSSETO – “Come vincere i bandi europei? Spesso ci ritroviamo a parlare di queste opportunità, sentendoci, noi maremmani, impotenti. La Toscana è una Regione virtuosa per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi europei”.

A scriverlo, in una nota, Enrico Tellini, candidato Pd al Consiglio Regione Toscana.

“Nel ciclo di programmazione 2014-2020 – prosegue – è stata premiata addirittura dalla Ue con 44 milioni aggiuntivi messi a disposizione dal programma operativo del Fondo sociale europeo, fondi che si aggiungono ai 688 milioni di euro in sette anni di budget complessivo già assegnati.

Il problema è che la provincia di Grosseto di questi fondi non ne ottiene granché. Poca preparazione da una parte e poca informazione dall’altra. Queste sono secondo me le cause.

Al posto di incaricare professionisti esterni occorrerebbe forse dotare i Comuni di personale formato e motivato.

Alle imprese si chiede spesso di essere smart, al passo con i tempi, poi però si trovano a relazionarsi con amministrazioni che sono tutt’altro che al passo con i tempi. Le imprese non possono essere essere chiamate a diventare 4.0 quando la macchina dei Comuni non è adeguata.

Come si può ovviare a questo problema? Nelle more di una legislazione regionale fatta ad hoc, ovviamente in accordo con l’Ance, i Comuni devono essere messi in condizione di consorziarsi e procedere verso una collaborazione sinergica migliorando il sistema Suap.

Quindi una risposta in due fasi: una soluzione celere per l’organizzazione immediata dei Comuni e l’altra più strutturata per farla diventare “sistema” in tutta la Regione.

Ci sono risorse da impiegare nel bilancio regionale – conclude il candidato dem -, insisterò perché parte di esse siano finalizzate a questo”.