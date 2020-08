Un veterano per il Circolo Pattinatori: Achilli pronto a guidare i giovani in serie B

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto aggiunge un altro giocatore dal grande passato nel suo organico. Michele Achilli, classe 1976 (festeggerà 44 anni il prossimo 28 dicembre), con 18 stagioni di A1 alle spalle, sarà la chioccia della squadra junior che disputerà il campionato di serie B.

“Volevo rimanere nell’ambiente – spiega Achilli – e ho preso al volo l’offerta di mister Alessandro Brizzi di dare una mano ai giovani. Sono contento di sparare le poche cartucce che mi sono rimaste con un gruppo davvero valido. Questo quintetto di serie B ha ragazzi di prospettiva. Ho accettato subito – prosegue – perché Grosseto è una società ambiziosa, che sta lavorando veramente bene. Dopo la nascita della mia terza figlia mi rimane poco tempo per me e questo impegno è quanto di meglio potessi avere”.

Michele Achilli ha indossato i pattini per la prima volta a sette anni nella sua Follonica, dove è rimasto fino a diciotto anni, conquistato qualche titolo giovanile con il club e con la nazionale Ha vinto l’Europeo U17 nel 1992 e ha conquistato l’argento in quello U20 nel 1995. Nel suo curriculum ci sono esperienze un po’ in tutta Italia: Salerno, Prato, Gorizia, Tenerife, Reggio Emilia, Breganze, Lodi, Seregno, Sarzana, con il record personale di 31 reti in A1 nel 2011.

“Purtroppo la mia bacheca non ha trofei – sottolinea – anche se ho disputato una finale scudetto con il Prato, la Coppa Cers e la Coppa Campioni”.

Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di allenatore-giocatore prima in A2 a Castiglione, sfiorando per tre anni (dal 2014 al 2016) la promozione in A1, poi a Siena in serie B. “Quest’anno – sorride – potrò pensare solo a me, a divertirmi e a trasmettere la passione che ho. Non vedo l’ora di cominciare”. L’inizio della preparazione dei giovani biancorossi di B è fissata per il 15 settembre. Il primo impegno ufficiale è previsto per l’8 novembre nel debutto in Coppa Italia con il Follonica.