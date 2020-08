FOLLONICA – Piogge intense e allagamenti in città a Follonica. In via Massetana il sottopasso si è completamente allagato ed è stato chiuso al traffico. Problemi di allagamenti anche in altre zone della città. Chiuso anche il sottopasso di via Ugo Bassi (167). Aperti quelli di via Leopardi (sottopasso Cimitero) e via Isole Eolie (Pratoranieri)

Notizia in aggiornamento