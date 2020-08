Tutela dei risparmiatori bancari: riaprono i termini per rimborsi obbligazioni annullate

GROSSETO – Il consiglio del Fondo interbancario di tutela dei depositi ha deciso di riaprire i termini per l’accettazione delle istanze di integrazione degli indennizzi forfettari a favore dei sottoscrittori di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione.

Nel dettaglio, si potrà presentare fino al 30 novembre 2020 la domanda di integrazione del 15% da parte degli obbligazionisti delle 4 banche risolte che hanno già ricevuto l’indennizzo dell’80% ai sensi dell’art. 1, comma 506 della Legge n. 145/2018.

«La riapertura dei termini è senz’altro una buona notizia, che consentirà finalmente di dare risposta ai risparmiatori che non fossero riusciti a presentare le domande di integrazione entro i tempi previsti dalla precedente scadenza» afferma Giorgio Romualdi presidente Federconsumatori Grosseto.

«Le sedi della Federconsumatori di Grosseto e Follonica che hanno già assistito oltre 220 risparmiatori della nostra provincia, con ristori agli obbligazionisti per circa la 80% del valore investito, e sono a disposizione dei cittadini che ancora non hanno effettuato le richieste integrative per aiutarli a richiedere l’ulteriore 15%. Nella nostra provincia ci ancora molti risparmiatori che a causa del Covid non hanno potuto accedere a tale richiesta, che riguarda azionisti ed obbligazionisti esclusi dal primo decreto. Per info: 389-0905246 e 335-7246566».