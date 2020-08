Toscana2020, Ceccardi: «Se vinco alle province tutte le competenze»

FIRENZE – Incontro nella sede di Upi (Unione province d’Italia) Toscana per Susanna Ceccardi. All’iniziativa ha partecipato anche il sindaco di Grosseto e presidente della Provincia Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

«A Firenze – scrive Vivarelli Colonna -, nella sede Upi Toscana, Unione Province Italiane, per ascoltare, assieme agli altri colleghi toscani, la candidata alla presidenza della nostra Regione Susanna Ceccardi. Abbiamo parlato del futuro delle nostre Province, Enti che in questi anni il centrosinistra ha privato di funzioni e risorse economiche e che il centrodestra è pronto a rilanciare».

«Susanna Ceccardi ha assicurato che la sua giunta regionale restituirà tutte le competenze possibili alle Province, riconoscendo massima dignità e valore al lavoro dei presidenti di questi Enti – da tornare a far eleggere ai cittadini direttamente e da far stare in carica per cinque anni – e ai consiglieri».

«Non si può infatti continuare a derogare al volontariato un’azione amministrativa così importante che – per fare alcuni esempi – affronta temi come l’ambiente, strade ed edilizia scolastica, l’agricoltura, la caccia, la pesca, le pari opportunità».