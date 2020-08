Termine: «Risultati tamponi devono arrivare prima della fine della quarantena. Alcuni sono usciti e erano positivi»

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il sindaco di Monterotondo Marittimo, GiacomoTermine, dopo i cinque casi positivi al Covid-19 registrati all’interno di uno stesso nucleo familiare di ritorno da un viaggio all’estero, scrive una lettera al presidente della Regione Toscana, al direttore generale della Asl Toscana Sud-Est e al direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione, facendo presente la necessità di migliorare la gestione dei controlli sanitari sui soggetti a rischio, perché è fondamentale che i risultati dei tamponi arrivino sempre prima del termine della quarantena obbligatoria.

Ecco il testo della lettera: “Si manifesta la necessità di una migliore gestione dei controlli sanitari sui soggetti a rischio che rientrano da un paese estero – scrive alla Regione e alla Asl il sindaco di Monterotondo Marittimo – in particolare, è fondamentale avere i risultati dei tamponi prima del termine della quarantena”.

“Attualmente l’Azienda Sud-Est ha opportunamente previsto oltre alla quarantena anche l’effettuazione del tampone. Purtroppo, a causa del numero elevato di casi da analizzare, abbiamo assistito a dei ritardi che possono creare situazioni di rischio: in certi casi, come è accaduto a Monterotondo Marittimo, la comunicazione del risultato è arrivato ai soggetti interessati dopo il periodo di quarantena obbligatoria”.

“Questo ha determinato che le persone, finita la quarantena sono uscite, e solo dopo alcuni giorni hanno avuto il risultato del tampone, che tra l’altro era positivo. Bisogna fare attenzione perché questi ritardi possono diventare la causa di nuovi contagi. Chiedo quindi una soluzione per fare in modo che la quarantena obbligatoria termini con l’arrivo del risultato del tampone e non prima”.