FOLLONICA – Si sono armati di pale e tanti sacchi da riempire, e hanno creato una trincea, una barriera da frapporre tra la città e il nemico, che in questo caso era il mare in tempesta.

Il circolo Cala Violina di Follonica sabato sera, temendo una violenta mareggiata, non ha atteso il maltempo con le mani in mano e si è organizzato: in molti si sono dati appuntamento sul bagnasciuga e hanno creato una barriera di sacchi di sabbia per limitare l’avanzamento della marea e ridurre i danni.