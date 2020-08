Musei: da oggi cambiano gli orari. Tutto quello che c’è da sapere

SORANO – Cambiano gli orari di apertura del Parco Archeologico Città del Tufo da oggi, lunedì 31 agosto. Di seguito i dettagli.

SORANO

Museo Civico Archeologico sarà aperto con orario 11 – 13 / 16 – 18

Le visite guidate ai camminamenti sotterranei della Fortezza Orsini partiranno dal Museo con i seguenti orari 10 – 15 e 18. Chiuso il lunedì

Le visite, con partenza dal museo in piazza Cairoli 3, osserveranno tutte le norme di sicurezza anti-Covid 19 e sono a numero chiuso (max 15 partecipanti per turno): è obbligatorio prenotare al numero 0564/633767 (in apertura di museo) oppure al 388/5724861

Ufficio Informazioni di Sorano

10:15-13:00 / 15:00-18:40

Masso Leopoldino aperto con orario 10:30-18:30

SOVANA

Necropoli Etrusca di Sovana orario continuato tutti i giorni 10:00-19:00(ultimo ingresso consentito alle ore 18)

Museo di San Mamiliano aperto con orario 10 – 13 / 15 – 19. Chiuso il Mercoledì.

Palazzo Pretorio aperto con orario 10 – 13 / 15 – 19. Chiuso il Giovedì.

Per ulteriori informazioni potete contattarci ai numeri: 0564/633099, 0564/614074