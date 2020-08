Fra Marina e Grosseto i tre Open Day di beach tennis Uisp, tutte le informazioni

GROSSETO – La stagione del beach tennis Uisp è ormai alle porte e come previsto l’attività nella tensostruttura di viale Europa è preceduta da tre open day, due in spiaggia e uno direttamente a Uisp Beach Park. Primo appuntamento mercoledì 2 settembre, dalle 16,30 alle 19,30, al Bagno Miramare; martedì 8 settembre, stesso orario, toccherà al Bagno Il Lido, sempre a Marina di Grosseto; giovedì 10 settembre ultimo evento a Uisp Beach Park, dalle 16 alle 20.

Gli istruttori nazionali Uisp Enrico Terenzi e Alessandro Bernabini e l’istruttore Fit primo livello Franceosco Briaschi faranno provare gratuitamente un allenamento tipo, per adulti o per bambini dai 7 ai 15 anni. Per informazioni sulla scuola di beach tennis della Uisp è possibile contattare la segreteria Uisp, 0564417756, oppure 3476557346 e 3666433092.