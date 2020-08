Follonica Gavorrano, Juniores al lavoro con mister Biagetti: «Dobbiamo fare il salto di qualità»

FOLLONICA – Vacanze finite per la formazione Juniores nazionali del Follonica Gavorrano, che riprende la preparazione agli ordini del confermatissimo Giulio Biagetti. La compagine biancorossoblù si presenta al via con una rosa fatta praticamente tutta in casa, con alcuni ragazzi della passata stagione e un gruppo di 2003 che hanno disputato il campionato Allievi sotto la guida di Marco Cacitti.

“Dopo le partenze di Giustarini e Molia, che hanno scelto di approdare al neonato Atletico Maremma, e di Mordini, andato al Venturina, sono rimasti pochi atleti dello scorso anno – sottolinea Giulio Biagetti – ma sono contento di poter mettere in campo una squadra che è frutto del grande lavoro del vivaio”.

“I ragazzi – aggiunge il mister – sono consapevoli di dover fare un grande salto, dai provinciali ad un torneo che schiera le migliori realtà regionali della serie D, a cominciare probabilmente dal Siena e dalla Pianese. Sarà un’altra organizzazione e chiedo fin da adesso che si comportino da giocatori veri. Il mio compito sarà di stimolarli, di invogliarli a fare sempre meglio e a lavorare con costanza”.

Del gruppo a disposizione di Biagetti e del suo collaboratore Alberto Orlandi ci sono anche l’attaccante Tommaso Carcani, classe 2002, che ripartirà dagli Juniores dopo una stagione caratterizzata da un brutto infortunio, ma anche Gregorio Cordovani (centrocampista del 2002), che ha già fatto il debutto in serie D, il difensore Ciro Curcio e il portiere Alex Barbanera, classe 2003, tutti elementi che stanno effettuando la preparazione con mister Giancarlo Favarin. “Strada facendo – aggiunge Biagetti – vedremo i giocatori che potranno giocare con noi nel fine settimana, pur continuando a rimanere nella rosa della serie D”.

Il regolamento prevede che possono disputare il campionato Juniores nazionali i nati nel 2002-2003, tre della classe 2001 e un fuori quota di qualsiasi età.

La prima di campionato è prevista per il 10 ottobre. Nei prossimi giorni, però verranno ufficializzati i gironi.

Questi i giocatori a disposizione di mister Giulio Biagetti: Davide Avenoso, Alex Barbanera, Giorgio Bicocchi, Lorenzo Cacciabaudo, Thomas Caniatti, Filippo Capitani, Tommaso Carcani, Filippo Carpentiero, Ernesto Carrella, Alessandro Centrella, Marco Confortini, Gregorio Cordovani, Ciro Curcio, Giorgio D’Argenzio, Daniele Gesi, Besnick Kasa, Xhaferr Manollari, Marco Nassi, Lameck Porciani, Riccardo Rubegni, Gabriel Sili, Matteo Toninelli, Yanga Mandione.