Doppia vittoria contro Lupi Roma, Bsc Grosseto solitario in testa

GROSSETO – Importante e prestigiosa doppia vittoria del BSC Grosseto nel confronto con i Lupi Roma (formazione che lo scorso anno militava in serie A2) che permette ai ragazzi di Stefano Cappuccini di mantenere la vetta solitaria della classifica del girone “E” della serie B, mantenendo a distanza l’Academy Nettuno e allungando sulla stessa squadra capitolina.

Molto bella e combattuta la prima gara con i lanciatori protagonisti che hanno concesso pochissimo agli avveersari, aiutati dalla ormai collaudata solidità difensiva.

Partono subito forte i grossetani (nelle foto di Carlo Marcoaldi) che, dopo aver chiuso a zero il primo attacco dei laziali, siglano subito due punti nel primo inning grazie alla valida di Niccolò Funzione spinto poi a casa dal fantastico triplo di Niccolò Cinelli, che a sua volta siglava il secondo punto spinto dalla volata di sacrificio di Filippo Milli. La reazione del capitolini avviene nella terza ripresa, quando riescono a segnare l’unico punto della partita prima che i lanciatori salgano in cattedra portando la partita sul punteggio di 2-1 fino all’ottava ripresa quando i maremmani allungano mettendo a segno altri due punti grazie alle battute valide di Andrea Tarantino e Filippo Milli e da un errore difensivo, fissando il punteggio sul 4-1 finale.

Da segnalare la prestazione dei due giovani pitcher grossetani Mattia Sireus (5.0 rl 1r 2h 10k 4bb) e Ali Kamran (4.0rl 0r 1h 7k 1bb) entrambi classe 2002.

Molto combattuta e avvincente anche Gara2 con i grossetani che partono bene andando subito a segno con un punto nel primo inning e bissando nella seconda ripresa, prima di subire la reazione dei laziali nel terzo inning quando con ben 3 punti segnati si portano in vantaggio, subito ripresi in parità dai biancorossi nella ripresa successiva. La svolta della gara avviene nella quinta frazione, i Lupi si riportano in vantaggio di un punto, ma stavolta I maremmani reagiscono mettendo a segno I tre punti che indirizzano la gara verso la seconda vittoria della giornata, allungando ulteriormente con una segnatura al settimo e concedendo solamente un punto ai laziali nell’ultima ripresa che fissa il punteggio finale sul 7-5.

Da segnalare per i grossetani i due doppi messi a segno da Filippo Milli e Niccolò Cinelli e la prestazione dei giovanissimi lanciatori Ion Doba (2.1rl 3r 3h 5k 3bb 1hp), Gabriele Brzeziski (2.2rl 1r 4h 3k 1bb 2hp) Niccolò Cinelli (4.0rl 1r 2h 8k 0bb).

Con queste vittorie la giovanissima squadra grossetana, composta interamente da giocatori Under 18, rimane da sola in testa alla classifica, aspettando il doppio confronto di domenica prossima sempre allo Stadio Scarpelli contro il fanalino di coda Roma Brewers.