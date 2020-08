Ciclisti sorpresi dal maltempo non riescono a tornare a casa: scattano i soccorsi

MANCIANO – Aggiornamento ore 15.58: Sono stati recuperati i due cicloturisti sorpresi dal maltempo, ed in questo momento sono a bordo dei mezzi dei Vigili del fuoco. La squadra accompagnerà i due in località Borgo Carige, nel comune di Capalbio, dove è presente una postazione del 118. La coppia sta bene.

News ore 15.08: Sono rimasti bloccato in una zona impervia nella zona di Montauto, nel comune di Manciano. Due cicloturisti, un uomo e una donna hanno chiesto aiuto ai Vigili del fuoco che sono partiti per il recupero.

Al momento al lavoro una squadra del distaccamento di Orbetello. I due hanno personalmente chiamato la sala operativa indicando la propria posizione GPS all’operatore.

Dalla conversazione telefonica è emerso che i due non sono feriti e che non sono al momento in pericolo, ma sono impossibilitati a procedere, a causa delle piogge abbondanti che si stanno riversando in questo momento sulla zona, e dal terreno reso particolarmente viscido e fangoso.

Notizia in aggiornamento