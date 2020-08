Al via “Vivi in bici”, il progetto bike to work del Comune. Utilizzerà l’app Wecity, ecco come fuziona

GROSSETO – Parte oggi “Vivi in bici”, il progetto sperimentale di bike to work promosso dal Comune di Grosseto, in collaborazione con Conad e Fiab – Grosseto Ciclabile.

A partire da oggi, ogni pedalata in bici farà guadagnare ai partecipanti un incentivo economico: un riconoscimento per i comportamenti virtuosi messi in atto da coloro che scelgono di privilegiare la bicicletta nei loro spostamenti quotidiani.

“Come Amministrazione siamo particolarmente fieri di questa iniziativa – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Viabilità, Fausto Turbanti -. Il progetto è infatti inserito in un più ampio contesto di promozione della mobilità sostenibile che il Comune sta incoraggiando da anni. Ne è un chiaro esempio la recente adozione del Pums – piano urbano della mobilità sostenibile – il cui obiettivo è quello di definire le azioni da intraprendere nell’ambito della viabilità a sostegno della green mobility.

D’altronde il territorio di Grosseto si presta benissimo a questo tipo di iniziative: dalla costa all’entroterra sono presenti ben 52 km circa di piste ciclabili, il cui potenziamento è continuamente in atto. Per questo motivo vogliamo incentivare i cittadini ad usufruirne per gli spostamenti legati al lavoro e allo studio, ma anche per il tempo libero.

Lo scopo del progetto è proprio quello di far sì che l’utilizzo della bicicletta non resti limitato a pochi saltuari spostamenti, ma che diventi una vera e propria buona abitudine quotidiana di salvaguardia dell’ambiente.

Le iscrizioni – conclude – per questo resteranno aperte a chiunque voglia aderire al patto delle buone pratiche per il rispetto dell’ambiente per restare informati sulle ulteriori iniziative legate al progetto”.

L’incentivo previsto è di 25 centesimi di euro a chilometro percorso nel tragitto casa-lavoro e casa-scuola/ università, con un tetto massimo giornaliero di 6 euro e di 50 euro al mese ed un tetto massimo annuale di 300 euro.

A monitorare i dati ed elaborare gli incentivi ci pensa l’app “Wecity”. I cittadini che sono rientrati tra i primi 200 partecipanti hanno già ricevuto le istruzioni per l’utilizzo dell’app, ma chiunque vi può accedere.

Partecipare è semplice: l’utente può scaricare l’app direttamente dagli store di iOS e Android ed accedere con le proprie credenziali; da questo momento sarà necessario attivare il tracciamento premendo sul tasto rosso sulla mappa e fermarlo una volta arrivati a destinazione. Sempre dall’app sarà possibile tener conto dei propri viaggi.

Dopo ogni spostamento è anche possibile dare un voto alla sicurezza stradale, utile per creare una mappa che aiuterà anche chi non è pratico della città o si avvicina alla bici per la prima volta.

Con l’app è inoltre possibile, tramite un tasto apposito, scoprire le ciclabili e le zone 30 (il cui scopo è la tutela e la sicurezza di ciclisti e pedoni) della città.

Sarà possibile vedere in diretta i contatori dei km percorsi in bicicletta e della CO2 risparmiata grazie al progetto.

L’iniziativa vede la collaborazione di Conad e Fiab – Grosseto Ciclabile, due realtà molto attive sul territorio e particolarmente attente al tema dell’ecosostenibilità:

“Conad Grosseto sostiene questa bella iniziativa tesa ad incentivare l’uso della bicicletta – afferma Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad Grosseto – crediamo infatti che sia necessario unire le forze per concorrere alla diffusione di stili di vita sani e comportamenti sostenibili. Ovviamente è importante garantire la sicurezza dei ciclisti con percorsi a loro dedicati”.

“Apprezziamo e condividiamo questo progetto. Con Vivi in bici, l’Amministrazione risponde ad una delle più impegnative richieste che avevamo presentato al Sindaco nella lettera del 29 aprile scorso quando, con la prima riapertura del dopo lockdown, già si intravedevano gli effetti negativi che avrebbe avuto il distanziamento sociale imposto dall’emergenza sanitaria, sugli spostamenti quotidiani delle persone – dichiara Angelo Fedi, presidente di Fiab Grosseto Ciclabile -. Grosseto Ciclabile, così come le altre associazioni della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, si è attivata fin da subito a tutti i livelli con le amministrazioni pubbliche rivendicando il ruolo fondamentale che la bicicletta avrebbe potuto offrire in questo contesto.

Il Comune di Grosseto, aderente fin dalla prima edizione alla rete ComuniCiclabili, sta dando delle risposte concrete alle nostre istanze, l’adozione del Pums darà il via a nuovi interventi di traffic calming e moltiplicherà le Zone 30, due interventi fondamentali per garantire un minimo di sicurezza nei quartieri residenziali ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti, mentre il progetto Vivi in Bici incentiverà economicamente, per la durata di un anno, gli spostamenti quotidiani casa lavoro e casa scuola che avvengono nelle fasce orarie in cui il traffico è più congestionato.

Il nostro augurio, è che sia possibile portare presto a termine le ancora troppe interruzioni di cui soffre la rete ciclabile cittadina.

I nuovi strumenti normativi di modifica del codice della strada previsti dal Decreto Rilancio – conclude -, che convertiti in Legge dal 18 luglio, aprono scenari nuovi e sostenibili, anche dal punto di vista economico, di cui siamo certi il Comune vorrà tenere conto”.

Il logo del progetto è stato realizzato dall’agenzia Internetfly, mentre il teaser trailer che accompagna l’iniziativa è opera di un gruppo di videomaker grossetani. Entrambe le collaborazioni sono nate nell’ambito del Nucleo Fenice.

WeCity è la piattaforma che premia ogni forma di mobilità sostenibile attraverso programmi di incentivi e gamification capaci di generare un cambio comportamentale negli utenti e favorire così sempre di più gli spostamenti a piedi, l’uso della bici e del trasporto pubblico a scapito dell’auto privata. Fondata a Modena nel 2014 come Pmi innovativa, nel 2020 a seguito della pandemia si è trasformata in Società Benefit (SB).

Il team di Wecity è composto da ingegneri nel campo della mobilità sostenibile e del Carbon Trading, con esperienze pregresse sia presso amministrazioni pubbliche che grandi corporation, da sviluppatori con oltre 20 anni di esperienza e da professionisti del marketing digitale, del design di applicazioni mobile e della gestione di community digitali.

https://www.wecity.it