Vets Futsal trionfa al Mundialito Dilettanti, Pasta Fresca Gori superata ai rigori

GROSSETO – Un’interminabile serie di calci di rigore regala a un Vets Futsal mai domo il primo titolo da scrivere nell’albo d’oro, ovvero il Mundialito Dilettanti di calcio a 5 Uisp. Una finale, quella con il Pasta Fresca Gori, davvero bella e giocata all’insegna del fair play: dopo il 3-3 dei tempi regolamentari dal dischetto si è imposta la formazione giallonera per 12-11.

I Vets sono stati abili a riacciuffare il Pasta Fresca Gori che, trascinato dal capocannoniere Sforna (doppietta, 15 centri nel torneo) era andato in vantaggio per 2-0 nel primo tempo e per 3-2 nella ripresa. Ma in entrambe le frazioni Fabbri e compagni (a segno il capitano, Ciricillo e Rossi) sono riusciti a ristabilire la parità.

Poi, ai rigori, l’equilibrio si spezza soltanto all’undicesimo tentativo e si accende la festa dei Vets, che rendono comunque merito alle qualità di un Pasta Fresca Gori a cui resta il rimpianto di non aver saputo gestire il match. Alla fine le premiazioni per le due finaliste, per il capocannoniere Sforna e per la migliore difesa, del Vets Futsal.

VETS FUTSAL: Barbetti, Bassi, Gianneschi, Rossi, Galasso, Bacciu, Ciricillo, Fabbri.

PASTA FRESCA GORI: Soro, Gori, Cipriani, Sforna, Corridori, Mariotti, Casalini.

ARBITRO: Capodimonte.

RETI: Fabbri, Ciricillo, Rossi per il Vets Futsal; Sforna (2) e Corridori per il Pasta Fresca Gori.