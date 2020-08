Sei maremmano se dici: io a quella bottega un mi ci servo

GROSSETO – Si sa, i maremmani e i toscani in genere, per la loro storia spesso usano le bestemmie (i moccoli) come intercalare… quasi al posto delle virgole. La bestemmia faceva parte, un tempo, diciamo pure del corredo… Si smoccola quasi per abitudine.

Anche la frequenza ai sacramenti era non così assidua, soprattutto in certe zone dove avevano attecchito il pensiero laico o socialista.

E così i vecchi talvolta, per dire che in chiesa ci andavano poco i nulla, usavano un’espressione particolare: “Io? No, a quella bottega un mi ci servo”. Celando, così, il loro anticlericalismo o “ateismo”, condito – come detto- di qualche moccolo e, talvolta, con una chiosa: “io bestemmio perché ci credo!”